匈牙利外長：凍結中歐投資協定不符合歐洲利益

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-01 16:03

匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托（Peter Szijjarto）訪問中國。央視新聞6月1日刊登西亞爾托的專訪。他提到歐洲議會通過決議案「凍結」中歐投資協定，認為做法不符合歐洲的利益。

西亞爾托表示：「我想知道這些人是否知道他們在做什麼。凍結中歐投資協定對歐盟是非常不利的，因為中國在歐洲的投資不斷增加，為歐洲創造就業機會，創造了更多的價值，帶來了更高的技術標準。另一方面，我不認為通過制裁就能實現良好的合作。」

西亞爾托表示，中國是歐洲的合作伙伴，從不干涉歐洲國家內政。匈方堅定支持中歐關係發展，支持中國—中東歐合作機制的壯大。匈方反對任何削弱中歐關係的言行，支持中歐之間開展務實合作，願推動中歐關係實現健康穩定的發展。

他還説：「現今，全球貿易的重心正在朝東方轉移。我們必須看一看數據。10到15年前，全球而言，80%的投資是由西方資本推動的，只有20%是由東方資本，而現在已經幾乎達到平衡。我們看到，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）是世界有史以來最大的自由貿易區，佔世界GDP的30%，佔全球人口的近30%，這些事實和數據都證明，在中歐之間建立務實的關係是歐盟的利益所在。我認為，如果我們不能做到這一點，那麼我們將損失慘重。改善中歐關係是我們的利益所在，我們將盡最大努力改善雙邊關係。」