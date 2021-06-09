前波黑塞族武裝司令上訴種族屠殺罪名　遭國際刑事法庭駁回

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-09 02:35

聯合國法官6月8日駁回前波黑塞族武裝司令姆拉迪奇（Ratko Mladic）就涉及上世紀90年代違反戰爭罪行的上訴，並維持終身監禁的裁決。

荷蘭海牙（The Hague）國際刑事法庭一個由5名法官組成的合議庭以四比一駁回姆拉迪奇的上訴，維持法庭在2017年的判決，即他涉及種族滅絕、屠殺等罪名成立，意味他會終身被囚禁。另外法院亦駁回檢察官就一宗姆拉迪奇於1992年涉嫌種族滅絕罪名不成立的上訴要求。

「波斯尼亞屠夫」

現年79歲的姆拉迪奇得知裁決後目無表情。他被指在1995年指揮塞族部隊，為了報復波斯尼亞武裝份子殺死族人，攻佔斯雷布雷尼察（Srebrenica），並用卡車運走約8000名信奉伊斯蘭教的波斯尼亞男子和男童，其後在附近樹林屠殺他們和集體掩埋。事件被稱為斯雷布雷尼察大屠殺，姆拉迪奇亦被形容為「波斯尼亞屠夫」。

姆拉迪奇一直否認控罪，除了他之外，波斯尼亞塞族前領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic）亦因同一罪名被判終身監禁；南斯拉夫前總統米洛舍維奇（​Slobodan Milosevic）在2006年等候涉及種族糾紛罪行的判決前，死於聯合國的監獄內。

薩拉熱窩市長：為受害者帶來公義

負責起訴姆拉迪奇的檢察官布拉梅茨（Serge Brammertz）認為，姆拉迪奇是當代史上其中一名最惡名昭彰的戰爭罪犯。波斯尼亞首都薩拉熱窩（Sarajevo）有大批民眾透過電視觀看裁決後拍手歡呼，市長卡里奇（Benjamina Karic）形容這是為當地、波斯尼亞及所有受害者帶來公義的一天。