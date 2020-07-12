波斯尼亞斯雷布雷尼察大屠殺25周年　疫情無阻民眾悼念

波斯尼亞斯雷布雷尼察大屠殺（Srebrenica massacre）發生25周年，當地有民眾及生還者在7月11日出席悼念活動，不過受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，參加人數較以往明顯減少。

當局都會在每年的7月11日為新發現的遇難者下葬，而在今年就有9名男死者入土為安。另外，現在亦播放死難者親屬和多名來自世界各地政治人物的講話，包括美國前總統克林頓（Bill Clinton）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、英國查理斯王子（Prince Charles）及首相約翰遜（Boris Johnson）等，他們表示，至今仍有很多涉案人士仍未被追究責任，因此會繼續尋求公義。

波斯尼亞在1992至95年間爆發戰爭，塞族部隊涉嫌參與種族清洗，而在1995年7月11日，由姆拉迪奇（Ratko Mladic）率領的塞族部隊攻入斯雷布雷尼察，當地大約2萬名穆斯林逃到附近由荷蘭維和部隊控制的區域。

波斯尼亞斯雷布雷尼察大屠殺25周年，當局為9名遇難者下葬。（AP）

斯雷布雷尼察的形勢持續惡化，荷蘭部隊撤出當地，婦孺難民乘巴士前往安全地方，但男士則被塞族部隊與家人分離，其後遭到槍殺或活埋，估計在兩周內共有超過8000人被殺。

事件是二戰以來歐洲最嚴重的大屠殺，亦是波斯尼亞戰爭中最黑暗的一頁，不過當地的塞族人則繼續視姆拉迪奇為英雄，更形容斯雷布雷尼察大屠殺是捏造。而姆拉迪奇及塞族總統卡拉季奇（Radovan Karadzic）其後被國際刑事法庭以違反戰爭罪被判處入獄。