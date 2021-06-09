中美競爭｜美國參議院通過2500億美元抗衡中國科技法案

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-09 06:52

美國參議院6月8日審議總額達2500億美元的《2021年美國創新及競爭法》（ United States Innovation and Competition Act of 2021，USICA）法案，在民主及共和兩黨的議員普遍支持下，議案以68支持對32反對的情況下獲通過。

有關法案是之前一個名為《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）的一部分，旨在處理美國落後中國競爭對手的多個科技領域，包括半導體生產，其中一項重要條款旨在解決半導體短缺問題。

這個長達1400頁的計劃包括授權1900億美元加強美國的科技及研究，其他重點如下：

・撥款520億美元，支持美國本土半導體生產；

・撥款810億美元改革美國國家科學基金會（National Science Foundation），涵蓋 2022至2026財年；

・撥款169億美元，支持能源部加強研發，以及支持關鍵科技方面的能源相關供應鏈，涵蓋 2022至2026財年；

・撥款100億美元，支持美國太空總署（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。

2021年4月22日，美國參議院多數黨領袖舒默出席記者會。（AP）

該法案亦提出以外交手段，抗衡北京日益增長的全球影響力，加強與盟友合作，並增加美國在國際組織中的參與。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾形容法案「將促進美國的創新，並且維持我們的競爭優勢，不僅為了今後幾年，也為了未來世代」。

有關法案原本在5月27日表決，但共和黨人認為舒默和民主黨沒有給予足夠時間考慮修正案，因此推遲至6月8日表決。法案成功在參議院闖關後，將送交眾議院審議，獲通過後再由總統拜登（Joe Biden）簽署正式生效。