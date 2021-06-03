中國商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-03 19:56

中國國務院副總理劉鶴近來接連與拜登（Joe Biden）政府的高級官員通話，中國商務部發言人6月3日透露更多通話的細節。

在中國商務部6月3日的例行記者會上，有記者問：「近期，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴分別同美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和財長耶倫（Janet Yellen）視像通話。中方如何評價這兩次通話成果？是否意味着中美經貿交流重新啓動？後續還有何安排？」

對此，發言人高峰6月3日回應説，最近一周來，劉鶴與戴琪以及耶倫分別通話，兩次都是50分鐘左右的視像通話。

劉鶴長期負責與美方談判，曾與特朗普簽署貿易協議（點擊圖集瀏覽）：

經貿領域已開始正常溝通

他還透露，兩次通話有幾個特點：首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本着平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了中方的具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

劉鶴5月27日同戴琪進行視像通話，這是拜登上台後，劉鶴首次與美方高官通話。中國商務部網站的聲明稱，劉鶴與戴琪本着平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。

幾天之後又於6月2日同耶倫進行視像通話。中國商務部網站的聲明稱，雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本着平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。

對於這兩次視像通話，美方的聲明則均表示是「介紹性的線上會晤」。