馬克龍被當眾掌摑後　回應稱暴力者不配佔據公共討論空間

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-09 09:19

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月8日在該國東南部的訪問行程中突遭一名男子掌摑，兩名男子涉嫌與事件有關被捕。馬克龍在事後對此做出回應。

Macron came with all that agility and stamina to receive Slap pic.twitter.com/GyVzfRDn6v — Noble 🔴 (@Noble_Hassan) June 8, 2021

片段顯示，馬克龍當時正走向人群，試圖與圍欄外的人群握手致意，過程中一名男人突然掌摑了馬克龍。隨後馬克龍的保安隨行人員迅速上前，將這名男子推倒在地，並將馬克龍護送離開。

法國總統府表示，有人試圖襲擊馬克龍，但拒絕進一步置評。法國總理卡斯泰（Jean Castex）則譴責事件是對民主的侮辱。

據悉，這名男子在打馬克龍耳光時高喊「打倒馬克龍主義」以及「 Mont joie , Saint - Denis 」的口號，後者是法國仍為君主制國家時法國軍隊的戰鬥口號。

英國廣播公司（BBC）稱，馬克龍事後回應稱，這是個別事件，並稱「我們絕不能允許這種極端暴力的人佔據公共討論的空間，他們不配」。