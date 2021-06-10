新冠肺炎｜英國單日確診創近月新高　約翰遜：未決定是否如期解封

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-10 00:58

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，當地6月9日新增7540宗個案，創下2月底以來新高。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，現時是否如期在21日解除封城措施仍然言之過早。

英格蘭公共衞生署（Public Health England）9日公布英國的最新疫情數字，全國一共新增7540人確診，另外再多6人喪生，至今當地最少有15.3萬人死於疫情。

英國疫情反彈與最先在印度發現的變種病毒Delta有關，約翰遜指，當局會在14日討論情況，稱大家都清楚知道感染人數及部分入院病人數目都上升，因此需要分析疫苗接種的安排，考慮下一步計劃。

年輕人踴躍預約接種

現時英國有超過4071萬人接種首劑疫苗，2854萬人則已經完成接種兩劑疫苗。當局在8日開始將英格蘭25至29歲的人士納入接種類別，國民保健計劃（NHS）指，這批年輕人踴躍到NHS網站預約接種，導致網站「大塞車」，情況猶如爭相搶購音樂會門票。

NHS指，高峰期每小時收到10萬個預約，整天有破紀錄的1.08萬人預約首劑或第二劑疫苗。當局認為民眾仍然熱心參與接種計劃，而年輕人的踴躍預約，亦打破他們無意挺身而出保護大家的疑慮。

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