輝瑞疫苗｜英國研究：針對兩變種病毒　產生抗體反應較少

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-05 15:01

英國研究人員進行的研究發現，最易感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的群體，或需在今年接種輝瑞疫苗的加強針。

俗稱「輝瑞疫苗」的新冠疫苗，由美國藥廠輝瑞（Prizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。

研究報告6月3日在權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表。內文稱大約79%人士接種首劑疫苗後，對原始病毒株產生抗體反應。

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文中稱，在接種首劑輝瑞疫苗後，32%人士對Delta變異病毒株出現抗體反應。此外僅25%人士對源自南非的Beta病毒株有抗體反應。

接種2劑疫苗者，對Delta變異病毒株的中和抗體水平，平均只有原始病毒株中和抗體水平的不及五分之一。Delta變異病毒株首次於2020年10月在印度發現，現已傳至45個國家。

研究結果也指出，長者最易受影響，他們的抗體水平會隨時間而下降。

這項研究由英國弗朗西斯・克里克研究所（Francis Crick Institute）、英國國家健康研究所（National Institute for Health Research，NIHR）以及英國UCLH生物醫學研究中心（UCLH Biomedical Research Centre）。UCLH全寫是英國倫敦大學學院附屬醫院（University College London Hospitals）。接受分析的抗體來自250名健康人士的血液，他們都已接種1或2劑疫苗。接種2劑者，兩次接種相隔3個月。

現時在全球多處流行的病毒株，包括英國病毒株（Alpha，B.1.1.7）、南非病毒株（Beta，B.1.351）、印度病毒株（Delta， B.1.617.2）。與Delta同譜系的另外2種變異病毒株的危險等級已被降低。

世界衛生組織（WHO）5月31日决定使用希臘字母稱呼被高度關注以及「須留意變異株」（variants of concern，VOC），以免用病毒最初被發現的所有國家來稱呼它，造成污名化。