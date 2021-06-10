歐盟批評香港選舉改制　不排除派高級別官員來港

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-10 03:56

香港立法會5月27日三讀通過修改選舉制度的條例草案，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）6月9日發表聲明，譴責有關措施繼續損害「一國兩制」，並考慮可能派高級別官員到港。

博雷利的聲明指，立法會修改選舉制度是中國自去年6月以來，最新一項損害香港價值和繁榮核心的基本自由、民主價值及政治多元主義的措施。他批評有關措施危害「一國兩制」原則，違反中國在《中英聯合聲明》、保障香港在2047年前享有的權利和自由的國際社會承諾。

他認為，中國的舉動對歐盟合理期望及利益帶有負面影響，並指出港府拘捕民主派人士亦是另一大憂慮。博雷利批評《港區國安法》是用於打壓香港的政治多元化，以及港人受本地及國際法律保障的行使人權及政治自由權利。

博雷利表示，歐盟敦促中國遵守對國際社會及法律上的承諾，尊重香港的高度自治及自由和權利，停止針對捍衛自由、權利和民主價值的人士，維持司法獨立。歐盟期待中國及香港當局回復香港的民主進程信心，並呼籲各方尊重香港的司法獨立。

他稱歐盟會繼續實施在去年7月的初期回應措施，加強回應香港的情況，特別是增加支持香港的公民社會和媒體、宣揚言論自由、促進港人流動、以及確保觀察民主派人士的審訊等，並考慮派遣歐盟高層官員來港。

歐盟重申會增加與包括在多邊平台在內的國際夥伴合作與諮詢，同時致力適當地回應境外實施《港區國安法》針對歐盟公民或企業的行為。