美媒6月7日發表題為《「我們需要在香港嗎?」跨國公司考慮撤出》(''Do We Need to Be in Hong Kong?'' Global Companies Are Eying the Exits)的文章。當中提及,一些跨國企業擔心香港未來不能繼續作為它們在中國及周邊地區的最佳營商地點,因此考慮撤出香港、遷往其他地方。