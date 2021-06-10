美媒：拜登將公布購5億劑輝瑞疫苗　通過COVAX捐贈全世界

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-10 10:08

美媒6月10日引述3名知道計劃的人稱，美國將採購5億劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，捐贈給全世界，其中2億劑2021送出，餘下3億劑2022年在上半年送出。它們全部都將通過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX，前稱「疫苗全球獲取機制」），分享予92個低收入國家和非洲聯盟（African Union）。

美國捐出的是美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新冠疫苗，俗稱「輝瑞疫苗」。

美國《華盛頓郵報》10日引述消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）預計10日在七國集團（G7）峰會前宣布這消息。他在9日上空軍一號專機前往英國時，向記者暗示會宣布1個計劃。

全球新冠肺炎疫情：美媒引述消息稱，美國總統拜登將購5億劑輝瑞-BioNTech疫苗，捐贈全球使用。圖為2021年1月4日，比利時列日一醫院內，被冷藏的輝瑞-BioNTech疫苗。（AP）

美國安顧問沙利文（Jake Sullivan）陪同拜登搭乘空軍一號時，拒就總統的公布詳細討論。但他稱如同拜登曾提到的，美國在下一段時間將成為「疫苗軍火庫」，去終結這場大流行。

公共衛生議題會是在11至13日G7峰會的重要議題之一。根據彭博社取得的G7公報草稿稱，G7領袖預計宣布未來1年配送至少10億劑疫苗，可供全球80%成人接種之用。

美國總統拜登（Joe Biden）5月17日首次公布，會分享已在美國獲得緊急使用授權的疫苗。美國會向全球分享2,000萬劑，包括輝瑞、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）疫苗。白宮17日發布聲明稱，在原有決定輸出的6,000萬劑阿斯利康疫苗之上，追加至少2,000萬劑疫苗，供應給有需要的國家與地區。

阿斯利康疫苗由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（University of Oxford）聯手研發。