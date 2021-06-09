拜登準備與G7展開歐美版「疫苗外交」　抗衡中俄｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-09 19:20

美國總統拜登（Joe Biden）6月9日出訪歐洲，6月11日將參與七國集團（G7）會議。此行其中一個重要議題，是聯同G7帶領全球抗疫，當中核心是向發展中國家提供疫苗，以「疫苗外交」抗衡中俄影響力。

圖為2021年5月18日，中國給予薩爾瓦多的科興疫苗抵達聖路易塔爾帕機場。（Reuters）

白宮的新冠疫情應對協調員兼總統顧問津茨（Jeff Zients）認為，美國將以強勢身份進入G7，「總統拜登將利用這次機會團結世界民主國家，協助全球解決這場危機。美國將帶頭建立疫苗存庫，這對我們全球抗擊新冠疫情至關重要。」

相比起美國及歐盟國家，非洲及亞洲等發展中國家疫苗接種率十分落後。美國及歐盟27國，分別有51%及41%的人口已最少接種1劑疫苗，但非洲僅為2.1%，在亞洲的發展中國家，除了中國外，數字亦差不多。

歐美國家對中俄提供疫苗予發展中國家的舉動甚有戒心，在早前拜登承諾會對外提供8000萬劑疫苗時，輿論已分析此舉是要制衡中俄，避免中俄透過分享疫苗增強在發展中國家的影響力。

圖為2021年6月9日，日本東京一個疫苗接種中心。日本是G7內接種疫苗速度最慢的成員國。（Reuters）

暫未有具體分享疫苗計劃

G7其他成員國亦在疫苗共享問題上的聲音愈來愈大，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，全球正等待G7如何領導各國迎接這「有如戰後時代最大挑戰」的疫情，並示意要讓在2022年前協助全世界接種新冠疫苗。

只是包括美國在內，G7成員國至今未有相關的具體安排。更多呼籲目前僅流於口號，至會議舉行前夕的今天，供應全球疫苗相關的具體內容仍未浮出水面。

G7成員國各自也有不同的疫苗接種進度，日本僅有11%人口至少接種第一劑疫苗，是最慢的成員國。

歐美國家仍正努力加大國民疫苗接種速度，拜登才剛把6月宣布為「行動月」，要求在7月4日慶祝獨立日前，讓全國70%成年人口最少接種一劑疫苗。即使在這次G7峰會中達成目標，開始制定政策方案，真正對外供應疫苗亦非短期內的事。

非洲疾病控制和預防中心主任恩肯加松（John Nkengasong）表示，希望G7能夠作出兩個承諾，第一是立即分享囤積過量的疫苗，第二是與非洲及其他國家合作，讓疫苗分散生產，並加強各國的診斷及治療能力。

恩肯加松更呼籲G7成立如當年抗擊愛滋病、結核及瘧疾的基金，成立一個新協議組織，協助全球對抗新冠疫情。

英國前首相白高敦（Gordon Brown）歡迎這一倡議，他表示希望美國能在「關鍵、決定性的時候挺身而出。」他又稱「這是一個轉折點。我們將在未來數個月，證明國際能否充分合作，還是失敗。」