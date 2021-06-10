G7峰會聲明或包含對中國強硬措辭　韓國表態不參與

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-10 09:53

七國集團（G7）峰會共同聲明可能將在多個問題上對中國發出強硬措辭，韓國政府公開表態「不會參與」。

2021年6月4日，G7財長會在英國倫敦召開。（AP）

據韓國《京鄉新聞》報道，韓國總統文在寅將應邀出席6月11日在英國舉行的G7領導人擴大會議。青瓦台發言人9日舉行吹風會，針對G7峰會後發表的共同聲明中可能包含牽制中國的內容，發言人表示，該聲明是G7成員國之間討論的正式文件，外部受邀國家不參與。

除G7原有7個成員國，2021年G7峰會的主辦方英國還邀請韓國、印度、澳洲和南非4國領導人參加G7+會議。

《韓國日報》9日稱，美國時任總統特朗普（Donald Trump）2020年也曾邀請韓國參加G7+會議，但會議因疫情取消，所以韓國2021年是首次參加該會議。

韓聯社9日引述分析人士稱，韓國在此次G7峰會上面臨着棘手的外交平衡問題，美國熱衷於利用此次峰會來團結主要民主國家反對中國，而韓國則努力避免不必要地捲入中美競爭。

報道指出，G7峰會聲明是否會使用直接針對中國的語言仍不確定。「但如果涉及台灣和新疆問題，北京將其視為干涉內政和敵對舉動——這種看似合理的回應也可能影響到韓國。」