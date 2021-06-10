金正恩被指「瘦了一圈」惹關注　韓國政府內部推測他健康無恙

撰文： 聶振宇 成依華 最後更新日期： 2021-06-10 17:29

朝鮮官方播出領導人金正恩時隔近一個月參加公開活動的畫面後，金正恩被指「變瘦了」，引來國際傳媒關注。韓國統一部6月10日表示會對金正恩公開活動圖片進行分析，韓國多間傳媒報道，統一部內部判斷金正恩的健康未出現異常。

金正恩最新在6月主持會議的畫面（點擊大圖瀏覽）：

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韓聯社報道，韓國統一部官員證實正在密切關注金正恩的公開活動等消息，但對其健康問題沒有可以透露的事項，官員強調，韓國統一部會對金正恩公開活動的報道圖片進行分析，但不宜公開透露有關情況。

報道指，韓國統一部內部認為目前朝鮮未出現金正恩身體有恙的動向。

手錶細節顯示金正恩變瘦？

在這之前，專門關注朝鮮消息的美國媒體NK News在6月8日報道，金正恩最近突然變瘦引發關注，又指若金正恩是因健康問題而體重驟減，可能會涉及接班局勢和體制穩定性等問題，並指美日韓情報部門正在密切關注金正恩。

報道還比較2020年11月、2021年3月和2021年7月金正恩戴手錶的照片，認為照片顯示「錶帶扣得更緊」，反映金正恩變瘦。

2021年3月4日在朝鮮出席活動的金正恩（AP）

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朝鮮官方媒體朝中社6月5日報道金正恩主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議的消息，這是金正恩時隔29天公開亮相。

此外，金正恩6月7日在朝鮮勞動黨黨中央委員會總部大樓主持召開中央黨委和各級黨委負責幹部會議，在黨中央委員會全體會議前夕討論和評估了下半年的經濟政策和穩定民生方案。

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