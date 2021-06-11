美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　多款遊戲原始碼被盜

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-11 04:29

美國傳媒6月10日報道，全球大型電子遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）日前遭黑客入侵，並盜取多款遊戲的原始碼。EA指用家的資料沒有受到影響。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，6日有網上論壇的帖文聲稱，黑客取得EA多達780GB的數據，包括用於《FIFA》、《Madden》及《戰地風雲》（Battlefield）等遊戲的「寒霜引擎」（Frostbite Engine）原始碼。

黑客又聲稱盜取《FIFA 21》的軟件開發工具及《FIFA 22》用家匹配的服務器代碼（server code），並表示有能力利用所有EA服務的漏洞。

有關消息最先由美國傳媒Vice Media披露，網絡安全專家卡洛（Brett Callow）認為，這宗事件對EA可能帶來沉重打擊，指原始碼理論上可以被其他開發者複製或用於建立外掛程式等。網絡安全公司Check Point則認為，黑客可以梳理原始碼，尋找更多漏洞，並將它賣給暗網，用於惡意威脅。

EA發言人向CNN證實今次事件，指公司正調查網絡被入侵並導致少量遊戲的原始碼及相關工具被盜事件，強調這次不是勒索軟件攻擊。EA稱沒有用家的資料被登入，認為對用家的私隱沒構成威脅。公司已經加強保安措施，預計事件對遊戲或生意不受影響，同時亦會與執法部門及專家合作進行刑事調查。