美俄峰會｜拜登與普京將討論黑客勒索軟件攻擊

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-03 10:40

美國白宮6月2日稱總統拜登（Joe Biden）正評估勒索軟件攻擊構成的威脅，並會在6月16日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）討論窩藏這類黑客的問題。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱：「總統已啟動一項快速戰略評估，以應對勒索軟件威脅增加，包括四方面的努力」，破壞勒索軟件的基礎設施和行為者是其中之一。她稱：「我們預計這是總統與普京總統在峰會上討論的問題之一。」

她補充說，在美國如何回應方面，華府不排除任何選項，但當然會經由內部政策評估的過程決去考慮。她說：「我們也在直接接觸俄羅斯人，去傳達我們對這些報告（黑客攻擊）的關切。」

普薩基說：「拜登總統肯定認為普京總統及俄羅斯政府在阻止及停止這些攻擊方面有角色。」

JBS遭黑客勒索：全球最大肉類供應商、總部位於巴西的JBS公司5月31日遭黑客攻擊，導致它在美國的五大肉製品加工廠停產。JBS稱勒索贖金的要求來自一個可能位於俄羅斯的犯罪組織。圖為2020年10月12日，鏡頭下位於美國科羅拉多州格里利的JBS肉類包裝工廠。（AP）

拜登在被問及是否會就美國遭受的勒索軟件攻擊報復俄羅斯時稱，他正在「密切關注這個問題」。

當他被問及是否相信普京在測試他的反應時，拜登說不。

普京和拜登6月16日在瑞士日內瓦會晤，雙方在干預美國選舉、人權和烏克蘭問題上意見嚴重分歧。路透社2日引述官員稱，白宮計劃利用峰會向俄羅斯領袖發出明確訊息。

白宮2日稱將與俄羅斯政府直接接觸，路透社2日引述美國現任及前全保安官員及分析師稱，這顯示美國在俄羅斯涉及黑客攻擊的議題有新的以及更決斷的政策。

距離美俄舉行峰會約半個月之際，全球最大肉類供應商、總部位於巴西的JBS公司在美國的工廠在5月31日遭黑客攻擊，這是自拜登1月上任以來，美國遭遇的第3宗勒索軟件攻擊。 JBS對美國政府稱，「勒索贖金的要求來自一個可能位於俄羅斯的犯罪組織。」

路透社引述消息人士稱，黑客組織以REvil以及Sodinokibi之名示人。