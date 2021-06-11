中國駐英國使館：《香港問題半年報告》粗暴干涉中國內政

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-11 13:36

中國駐英國大使館發言人6月10日表示，英方不顧中方反對，執意發表所謂《香港問題半年報告》（Six-monthly report on Hong Kong），對香港事務指手畫腳，這是對中國內政的粗暴干涉，是對國際關係基本準則的嚴重違反，「中方對此強烈不滿和堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉」。

發言人指出，所謂中方違反《中英聯合聲明》完全是偽命題。《中英聯合聲明》核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。

圖為5月27日英國外交大臣藍韜文在倫敦唐寧街外走過。（Reuters）

他稱，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》，「任何外國無權藉口該聯合聲明插手香港事務、干涉中國內政」。

發言人說，所謂中方壓制香港民眾權利自由純屬顛倒是非。香港回歸以來，中方始終全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港民眾享有前所未有的權利自由。

他續指，香港國安法旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，針對的只是極少數危害國家安全的犯罪分子，有利於維護廣大香港民眾依法享有的權利自由。

發言人又說，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。香港是中國的香港。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。