匈牙利再阻歐盟就香港問題譴責中國　德國不滿

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匈牙利再次一票否決涉華決議，阻擋歐盟就香港問題對中國發表聲明。德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）6月4日批評匈牙利，並指歐盟的外交政策被削弱，呼籲改革，實行合格多數投票制。

貝格爾表示，「匈牙利又阻止了歐盟關於香港的聲明。三周前是關於中東問題。」他指，如果如此輕而易舉就能阻止聯合倡議，歐盟的共同外交和安全政策將無法運作，建議改革一票否決制，「我們需要就處理異議的方式進行認真的討論，包括合格的多數投票機制。」

被問到否決決議時，匈牙利政府媒體辦公室表示，歐盟對中國的制裁是「毫無意義、狂妄和有害」。辦公室稱，「歐盟迄今已經就中國和香港發表了多項聲明。但還沒有一項聲明證明是成功的，以至於有必要再發布一項聲明。」

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