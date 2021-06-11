印尼成功培育「改造蚊」　登革熱病例減少77％

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-11 20:14

印尼在一項為期3年的實驗中，在戶外釋放已感染沃爾巴克氏菌（Wolbachia）的蚊子，減少登革熱（Dengue Fever）傳播。研究人員將成果刊載至新英格蘭醫學雜誌（New England Journal of Medicine），他們稱此舉看來成功，有效令進行實驗的地區登革熱病例減少77%。

研究人員發現這種細菌能抑制病毒在埃及伊蚊（Aedes aegypti）體內複製，以及能影響牠們繁殖。牠們只會誕下受沃爾巴克氏菌感染的後代。

科學家於是培育大量帶有沃爾巴克氏菌的蚊子，並在戶外釋放。

登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，此病毒經由蚊子傳播給人類。（資料圖片／盧翊銘攝）

實驗結果發現，住在沒有「改造蚊」地區的人，感染率為9.4%；住在有「改造蚊」地區的人，感染率2.3%，因此他們得出結論，這方法有效率為77.1%。

有份率領這研究的加查馬達大學（Gadjah Mada University）教授阿迪（Adi Utarini）稱，以傳染病而言，77%的有效率已是相當好。

研究亦顯示，以沃爾巴克氏菌感染蚊子的方法，亦可用在應對寨卡病毒（Zika virus）、基孔肯雅熱（Chikungunya fever）、黃熱病（Yellow fever）以及蚊作為媒介的疾病。

這個做法將應用在印尼其他城市。

根據香港衞生署衞生防護中心的資料，登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在多個東南亞國家。它已成為一種風土病。

它透過帶有登革熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當登革熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便會帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。

登革熱潛伏期為3至14天，通常為4至7天。它的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。最嚴重情況下，可導致血液循環系統衰竭、休克及死亡。