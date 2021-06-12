G7峰會｜默克爾：若撇開中國將永遠無法解決氣候變化

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-12 15:37

七國集團（G7）領導人峰會6月11日開幕。德國總理默克爾（Angela Merkel）6月11日表示，七國希望於應對氣候變化和生物多樣性等方面與各國展開合作。她強調，在這些領域「如果撇開中國」則將永遠無法找到解決方案。

默克爾當天抵達英國康沃爾郡出席G7峯會。她在抵達當地後舉行的記者會上做出上述表示。

圖為2021年6月11日，德國總理默克爾出席七國集團峰會的招待會。（AP）

默克爾當天表示，她希望七國集團峰會能夠於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗問題取得「非常好的結果」，從而展現出有關國家並非只顧自己，而是還想着那些尚無機會接種疫苗的非洲國家和世界其他國家。

默克爾還説：「我很高興，美國總統在這裏，首次與拜登（Joe Biden）會面，這是一件重要的事情，因為他代表了近年來我們沒有的對多邊主義的堅持。因此我們在這裏基於價值觀對多邊主義表示支持，當然了，這會導致與俄羅斯以及在某些方面與中國發生爭議。」

默克爾表示，儘管與中俄存在分歧，但七國集團仍希望開展合作，特別是於應對氣候變化和生物多樣性等方面，「在這些領域如果撇開中國，我們將永遠無法找到解決方案」。