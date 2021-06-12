G7峰會｜特朗普拜登待遇大不同？馬克龍熱情搭背同行散發bromance

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-12 12:07

七國集團（G7）峰會6月11日開幕。相隔近兩年，七國領導人終於再次面對面聚首一堂。今次是美國總統拜登（Joe Biden）首次出席七國集團的峰會，但他似乎已經跟其他國家的領導人打好關係，與首次見面的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）還有「親密」的肢體接觸，與前任總統特朗普（Donald Trump）比較待遇大不同。

經過一年多的「抗疫疲勞」，七國領導人和歐盟代表來到英國的海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）一邊談政經大事一邊放鬆身心。他們相處得相當和諧，氣氛輕鬆。他們來到海灘準備拍攝大合照，拜登進場時還開玩笑說要所有人一起到大海暢泳。

拍攝大合照後，他們離開海灘。但馬克龍突然停下來，想跟拜登交談。他們雖然是首次碰面，但旁人看來卻似是相識多年的朋友。馬克龍和拜登將手放到對方的背部，並肩而行，有講有笑。旁邊的加拿大總理杜魯多也面露笑容。

現場記者聽不到他們對話的內容。白宮表示，拜登和馬克龍討論地區和雙邊議題，並重申美法夥伴關係和跨大西洋聯盟的重要。愛麗舍宮則指，二人討論如何使到民主對中產階層更加有效，並提到中國問題，指不應該出現對抗，但應該捍衛價值和利益。

回想起特朗普任內的七國集團峰會和其他多邊峰會，這樣樂也融融的場面少之又少。除了特朗普和馬克龍不時上演「握手戰」以外，最經典的場面就要數到2018年七國集團峰會德國總理默克爾（Angela Merkel）「怒視」特朗普。當時，馬克龍站於默克爾旁邊，特朗普則安然雙手抱在胸前，依舊一副懶理天下反對聲的樣子。

圖為2018年6月9日，七國集團召開領導人峰會。（Getty）

特朗普和不少領導人關係緊張。例如特朗普曾批評杜魯多與他會面時表現客氣平和，但他離開峰會後出席記者會則稱「美國的關稅是一種侮辱，加拿大不會受擺佈」，指杜魯多非常不誠實和懦弱。他對執政16年的默克爾也不留情面，對英國時任首相文翠珊（Theresa May）都一樣，並曾痛斥馬克龍質疑北約能力是具侮辱成份。只有安倍和約翰遜深得特朗普的歡心。

不難想像部份領導人對特朗普的行為有微言。2019年北約峰會期間，有鏡頭捕捉到約翰遜、杜魯多和馬克龍於背後談論特朗普，似乎是討論特朗普不按常理出牌的記者會。杜魯多說：「你就看到他團隊的下巴掉到地板。」

相較起來，拜登作為政壇老手就更加容易與西方國家領導人打交道。他出任副總統時已經跟很多國家領導人交手。雖然他們立場未必一致，例如拜登和默克爾對俄羅斯天然氣管道合作意見相左，但相處依然融洽。美國外交學會會長諾伊曼（Ronald Neumann）表示，國家領導人不會單純因為他們是朋友而作出違反利益的事情，但好的關係讓他們更加容易對話，探討方法拉近互相的利益。以拜登的「處女騷」來看，他將走上跟特朗普截然不同的路。