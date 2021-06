七國集團(G7)峰會6月12日舉行第2天會議。英媒同日引述美國高級官員報道,G7會在當天公布一項幫助發展中國家的全球基建計劃「為世界重建美好未來」(Build back better for the world),以此試圖與中國「一帶一路」倡儀競爭。