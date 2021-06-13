新冠肺炎｜美洲盃開鑼前夕　委內瑞拉8名球員確診

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-13 06:57

美洲國家盃（Copa America）6月13日開鑼，揭幕戰由東道主巴西迎戰委內瑞拉，但委內瑞拉隊中爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，8名球員證實受感染。

南美洲足協（CONMEBOL）12日發表聲明，指所有確診人士都沒有出現病徵，目前他們已經各自在房間獨立隔離，並由足協及當地衛生官員監察情況。舉辦揭幕戰的巴西利亞（Brasilia）衛生部長指，感染人士包括職球員。

尼馬、堤亞高施華及艾利臣等巴西國腳齊齊發聲明，反對南美足協安排巴西主辦美洲盃，不過這三名球星都被列入參賽大軍名單之中。（Instagram）

不過實際確診人數則出現分歧，南美洲足協指有13人確診，但巴西衛生部長基羅加（Marcelo Quiroga）則稱有12人，委內瑞拉足總就表示有11人，並同時宣布額外徵召15名球員候命。

效力美職聯球隊多倫多FC（Toronto FC）的蘇特度（Yeferson Soteldo）是委內瑞拉國家隊主力，圖為他在2019年於同樣在巴西舉行的美洲盃八強對阿根廷賽事為球隊上陣。（Reuters）

今屆美洲國家盃可謂一波多折，賽事原本由阿根廷及哥倫比亞合辦，但哥倫比亞因為爆發示威而導致局勢不穩，南美洲足協認為當地無法安全舉行賽事，改為阿根廷一手包辦，惟阿根廷則因為疫情反彈，於是臨時退出主辦。另外獲邀特別參賽的澳洲和卡塔爾就與世界盃亞洲區外圍賽「撞期」亦決定不會遠赴南美參賽。

巴西雖然願意接手主辦美洲國家盃，惟當地的疫情同樣嚴峻，至今總共有逾1729萬人確診、超過48萬人喪生。

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