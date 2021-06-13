G7峰會｜默克爾：不能坐視中國在全球推行基建計劃

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-13 10:29

七國集團（G7）峰會聚焦中國挑戰和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，對於G7公布全球基建計劃以抗衡中國的一帶一路倡議，德國總理默克爾（Angela Merkel）6月12日表示，不能坐視中國在全球推行基建計劃。

正在英國康沃爾郡舉行的G7領導人峰會6月12日進入第二天，美國總統拜登（Joe Biden）正努力團結美國的盟友，以應對中國和俄羅斯的挑戰。G7領導人6月12日宣布一項新的全球基礎設施計劃「為世界重建美好未來」（Build Back Better World，B3W），對抗中國「一帶一路」計劃。拜登希望G7各國通力合作，遏止中國影響力。

白宮指，這項計劃涉及40萬億美元，針對氣候、衛生、數碼科技、性別公平與平等進行投資，範圍遍及全球，從拉美和加勒比地區（Latin America and the Caribbean）到非洲，再到印度洋-太平洋（印太）地區。

一位美國高級官員説，「這不僅僅是關於對抗或是接受中國，而是關於為世界提供一個肯定的、積極的替代願景」。

德國總理默克爾6月12日對此表示，基建計劃是為應對非洲目前面臨急需問題所實施的重要舉措，「我們不能坐視中國會這樣做（意指基建計劃），但G7的目標是為世界上一些仍然落後的國家制定積極的議程......我對此表示歡迎。」