G7峰會｜各國承諾提供10億劑疫苗　聯合國稱仍不足夠

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-13 09:41

七國集團（G7）舉行首腦峰會，各國承諾將向貧困國家捐出總共10億劑疫苗。聯合國回應指歡迎措施，但稱還需要更多，外界亦有評論指G7努力仍不足夠。

圖為6月12日，英國卡比斯灣，G7領導人峰會正在舉行。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）歡迎G7捐出疫苗的舉動，但表示只是捐贈仍不足夠。古特雷斯表示，國際需要一個具有邏輯、緊迫感，及按經濟優先次序、完善的全球疫苗接種計劃。

美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）等G7領袖，在6月10日的會前承諾，致力與全世界分享至少10億劑新冠疫苗，其中一半來自美國。

樂施會表示，若計算每人需要打兩劑疫苗，以及未來可能需要追打加強劑，全球需要110億劑的疫苗才能戰勝疫情。樂施會稱，若果G7峰會結果只是承諾捐贈疫苗，那將會是一個失敗。

其他的健康和反貧困組織亦表示，雖然捐贈疫苗是朝着正確方向邁出的一步，但除了捐贈，協助分發也是需要的。組織批評西方領導人未能意識到各國需要付出極大的努力才能戰勝疫情。

英國前首相白高敦（Gordon Brown）表示，富裕國家應協助分擔更多發展中國家接種疫苗的費用，他形容現在G7的承諾更像是「回應乞討」，而不是真正的解決方案。他強調全球現在就需要疫苗，希望G7領導人能更加積極對抗全球疫情。