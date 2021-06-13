G7峰會｜美國據報推動在聯合公報點名批評中國

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-13 12:24

七國集團（G7）峰會正在舉行，中國成為其中一個重要議題，美國據報希望在公報上點名中國，批評中國在人權及打壓新疆維吾爾族的行為。

圖為6月11日，G7領導人抵達英國伊甸園專案（Eden Project）參觀，準備與英女王會面。（Reuters）

美國《華爾街日報》6月12日報道，在G7的第二天會議上，有一項議程專門針對中國。美國總統拜登（Joe Biden）敦促民主國家共同抗衡北京，英國首相約翰遜（Boris Johnson）更建議成立一個專門負責中國問題的特別工作小組。

報道引述官員指出，會上全員都對中國表示憂慮。拜登、約翰遜和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）均呼籲各國領導人正視中國侵犯人權的問題。日本政府亦希望各國對北京採取更強硬的立場。

拜登政府一名官員表示，美國正推動在公報上點名中國，批評其在人權方面，打壓新疆維吾爾族及強迫勞動等行為。報道指目前未知最終會否點名批評中國，或使用哪種程度的強硬措辭。

G7外長在5月會議的公報上點名中國，批評北京「恃強凌弱」，在香港與新疆侵犯人權，同時支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。