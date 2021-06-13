G7峰會｜拜登贈約翰遜手工單車　小企業趕工又減價

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-13 17:45

美國總統拜登（Joe Biden）在6月11至13日舉行的七國集團（G7）峰會期間，將一架手工製單車贈予英國首相約翰遜（Boris Johnson）。美媒6月11日指，負責製造單車的小公司為拜登趕工、他減價出售單車，更按國務院要求，盡量以美國製零件製成。

美國總統拜登在6月11至13日舉行的七國集團峰會期間，將一架以手工製成的單車贈予英國首相約翰遜。圖為6月11日，單車製作公司Bilenky Cycle Works在Facebook上公布的單車照片。（Bilenky Cycle Works Facebook賬戶）

單車由美國公司Bilenky Cycle Works製造，它只有3名員工。買家往往需等至少6個月、有時更長達18個月；這視乎產品按顧客要求製作的工序繁複程度。

美國《費城問詢者報》6月11日稱，美國務院5月23日才聯絡公司，要求他們設計單車和一個相配的頭盔。華府的預算為1,500美元，而公司最便宜的單車價錢在4500美元起跳。

店東Stephen Bilenky知道最終會使用這部單車的人是英國首相約翰遜後，決定接下訂單。他認為這提升品牌知名度的機會。

他在「受控的混亂」之中，與3名員工趕工，在5月31日陣亡將士紀念日周末完成車架及上漆。

單車和頭盔的主色為藍色。車架漆上藍色、紅色及白色，展示英國國旗上的條紋，橫桿上有兩國領導人的簽名、頭管亦有英、美兩國國旗。它在6月4日付運。頭盔則需要多一點時間才完工，6月7日付運。