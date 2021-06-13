G7峰會｜約翰遜：若北愛貿易爭端未能解決　會暫停部分脱歐協議

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-13 15:44

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月12日表示，如果找不到促進貨物流通的務實解決方案，英國會採取一切可能措施。

英國首相約翰遜與歐盟領導人發生衝突，約翰遜警告稱，如果對運往北愛爾蘭的貨物的貿易爭端得不到解決，英國可能會暫停遵守部分脱歐協議。

約翰遜表示，在涉及北愛爾蘭的貿易寬限期6月30日結束後，如果歐盟不同意達成妥協，英國可能單方面採取行動。如果找不到促進貨物流通的務實解決方案，英國會採取一切可能措施。

約翰遜在主持的七國集團（G7）峰會間隙告訴天空新聞台（Sky News），「若協議繼續以現在這種方式實施，我們顯然會毫不猶豫地觸發第16條款」。

「我今天在這裏和我們的一些朋友談過，他們似乎誤解了英國是一個單一的國家、單一的領土，」約翰遜説。 「我只需要讓他們記住這一點。」

路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12日表示，只要約翰遜堅持他與歐盟簽署的脫歐協議，法國就會重設與英國的關係。一名消息人士稱，馬克龍在G7會議上告訴約翰遜，兩國有共同利益，但只有約翰遜在英國脫歐問題上信守承諾，兩國的關係才能改善。

另外，約翰遜表示，他現在對6月21日如期解除防疫限制不太樂觀。這一表態暗示隨着新冠病例增加，英國的防疫規定可能持續更長時間。約翰遜説，政府必須對何時採取最後一步解封措施保持「謹慎」，以保護疫苗計劃的成功。官員們將研究delta變種病毒在英國的擴散情況，然後在6月14日宣布下一步行動。如果推遲解封，將對包括酒吧和劇院在內的娛樂和酒店業造成打擊。