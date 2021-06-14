直播丹麥國腳基斯甸艾歷臣搶救畫面挨轟　英國BBC道歉兼撤片

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-14 03:09

6月12日的一場歐洲盃小組賽中出現驚險一幕：丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在比賽中突然倒地昏迷，並在現場接受心肺復甦急救。但英國廣播公司（BBC）並未選擇中斷直播或者將畫面轉回直播室，而是繼續轉播基斯甸艾歷臣急救的畫面。此事迅速引發外界不滿，BBC目前已就此事道歉。

英國《每日郵報》6月12日報道，當基斯甸艾歷臣的隊友在他周圍圍成一圈，他似乎正在接受心肺復甦時，BBC繼續播放這一令人痛心的場景，以及基斯甸艾歷臣妻子在場邊的畫面。

此事迅速引發外界關注，不少網友對此憤怒不已。一位網友寫道：「可怕的場景，為基斯甸艾歷臣祈禱。那些為隊友圍成一堵牆的丹麥球員做得很好，BBC一直在播出這一場景，可恥！」

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還有網友提到，「BBC沒有控制球場上的攝像機，但他們本可以，也應該這麼做，更快地將畫面切入演播室。在他接受心肺復甦術時，所有負責將鏡頭推進，拍攝基斯甸艾歷臣的面部以及他崩潰的妻子的人都應該立即被解僱。」

也有網友表示，「在基斯甸艾歷臣一動不動地躺着的時候，（BBC的人員）推進鏡頭拍攝他的面部，然而又切換到場邊他崩潰的妻子身上，BBC有些問題要回答。」

報道提到，一些體育界知名人士也對BBC的做法提出批評。英甲羅奇代爾隊前鋒斯蒂芬·漢弗萊斯（Stephen Humphries）稱，「他們（BBC）本不應該這麼做，但不幸的是，（如今的）媒體沒有下限。」

電視台在批評聲中終於發布道歉聲明。根據網上的聲明，BBC一位發言人説：「BBC的每個人都希望基斯甸艾歷臣能完全康復。我們向任何因播出畫面而感到不安的人道歉。」

發言人隨後又聲稱「體育場的轉播是由作為東道主轉播機構的歐足聯控制的，比賽一暫停，我們就儘快停止了報道。」