歐國盃︱丹麥隊長及時為基斯甸艾歷臣做CPR　卡積亞獲讚救人英雄

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-13 11:12

歐國盃B組首戰丹麥對芬蘭，丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在上半場尾段突失去知覺，在他命懸一線的危急關頭，丹麥隊長卡積亞馬上趕到艾歷臣身邊，第一時間為艾歷臣急救。 當醫護人員到場後，卡積亞帶領隊友手牽手築成人鏈包圍艾歷臣，不讓直播鏡頭影到隊友被急救的樣子，之後又安慰艾歷臣的妻子。他的英雄事跡獲讚揚為隊長典範。

艾歷臣一出事，卡積亞（Simon Kjær）第一時間跑到他身邊，卡積亞先為艾歷臣暢通氣道，再為他做心外壓，直至醫護人員趕到。

艾歷臣一出事，卡積亞第一時間跑到他身邊，為他急救。（Getty Images）

當時電視直播鏡頭沒有移開，繼續拍攝倒下來的艾歷臣，卡積亞於是帶領隊友手牽手，築成人鏈包圍艾歷臣，不讓直播鏡頭影到正在搶救中的隊友。（Getty Images）

丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

當時電視直播鏡頭沒有移開，繼續拍攝倒下來的艾歷臣，卡積亞於是帶領隊友手牽手，築成人鏈包圍艾歷臣，不讓直播鏡頭影到正在搶救中的隊友。那一刻，大部份隊友都不敢望向艾歷臣，有人甚至忍不住哭起上來，但卡積亞冷靜地面向艾歷臣，密切留意隊友的狀況。

當艾歷臣被送院，卡積亞仍未有停下來，與門將卡斯柏舒米高一起安慰艾歷臣的太太。卡積亞的當機立段，沒有錯過救人黃金時間，大大提升艾歷臣的生存機會；然後與隊友築成人鏈，在現場和全球電視觀眾面前，維護隊友的尊嚴；最後他還留意到身邊人的需要，在艾歷臣太太Sabrina Kvist Jensen最徬徨無助之時，為對方送上強而有力的支持。

卡積亞與門將卡斯柏舒米高一起安慰艾歷臣太太Sabrina Kvist Jensen。（Getty Images）

與艾歷臣感情要好

卡積亞的表現，立即成為網上熱話，獲讚揚為救人英雄和隊長典範。這位32歲老將較艾歷臣大3年，在丹麥球隊米迪蘭特青年軍出身，曾效力巴勒莫、禾夫斯堡、羅馬、里爾、費倫巴治、西維爾和阿特蘭大，足球軌跡遍佈意大利、德國、意大利、法國、西班牙和土耳其。目前效力的球會，正是艾歷臣所屬國際米蘭的同市宿敵AC米蘭，即使各為其主，仍無損二人多年以來的深厚友誼。

艾歷臣經即場搶救後由救護車送院，從現在畫面可見，他送院前已回復意識。艾歷臣經理人Martin Schoots透過荷蘭電台NPO Radio 1表示，艾歷臣已可言語：「他已清醒，可如常呼吸、亦能說話。」有報道指，艾歷臣清醒後透過視像通話鼓勵隊友繼續作賽，並指自己感覺已好了不少。暫停近兩小時的比賽，在雙方球員同意下繼續。

艾歷臣倒地後，丹麥球員即上前查看（**注意：畫面或引起不安**）：

英雄最終也支持不住

卡積亞帶領丹麥再次進入球場，獲對手芬蘭鼓掌支持。比賽先踢上半場餘下的約5分鐘，休息5分鐘後，展開下半場比賽。然而英雄也有撐不住的時候，經歷救援艾歷臣事件，令卡積亞心理負擔極大，59分鐘芬蘭第一個攻勢便取得入球，4分鐘後卡積亞便被換出，由修咸頓中堅維斯達加特（Jannik Vestergaard）入替。

丹麥教練尤文特賽後稱，卡積亞與艾歷臣十分老友，事件對他深受影響，因此下半場要將他換出，「卡積亞深深受到影響，影響實在太大了，連他自己也在懷疑能否繼續比賽。他努力一試，最終還是做不到。」

最終全場只有一次射門的芬蘭以1：0擊敗丹麥，不過一切已經不再重要，最緊要艾歷臣人無事。

身為BBC嘉賓評述的足球名宿伊恩胡禮，在Twitter爆粗「將畫面轉到錄影廠吧，FFS！」

BBC直播艾歷臣急救畫面遭狂轟

相對卡積亞的英勇事跡，當艾歷臣倒下後，仍不放過他的直播鏡頭，則備受批評。

英國廣播公司（BBC）為直播艾歷臣接受急救畫面出街致歉，並解釋，「我們為任何看到畫面後感到不安的人士道歉，場內直播是由歐洲足協控制，當賽事一暫停，我們已盡快終止當時畫面。」就連BBC本身的嘉賓評述員、足球名宿伊恩胡禮，亦在Twitter爆粗鬧BBC，「將畫面轉到錄影廠吧，FFS！」

艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

歐國盃︱比利時3：0輕取俄羅斯 盧卡古向國米隊友艾歷臣致敬

基斯甸艾歷臣在球場上暈倒，接受心外壓急救後，抬離現場時已恢復知覺。（AP）

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歐國盃B組積分榜。（01美術製圖）

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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