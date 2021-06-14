美媒稱G7並非那麼團結　即使沒了特朗普　美歐緊張和矛盾仍在

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-14 17:14

彭博社6月14日稱，從整個七國集團峰會看來，美國並沒有完全重返歐洲，而歐洲並沒有那麼團結，英國脫歐仍未完成。

6月11日，英國康沃爾郡，樂施會成員戴上G7成員國領袖的面具，在海灘爭奪一支新冠疫苗。（Reuters）

雖然在美國舉行的七國集中峰會（G7 Summit）發表公報，但這掩蓋各國領導人之間真正的分歧。各國領導人尷尬的合照暗示了從中國到氣候變化等問題表面下的緊張和矛盾。

當被問及拜登（Joe Biden）當選一事時，德國總理默克爾（Angela Merkel）對記者説，美國有了新總統「並不意味着世界不再有問題」。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）説，G7峰會總體感覺是積極但現實的，主題是「七國集團應該對中國和其他專制國家採取什麼態度」。

文章指出，G7成員國在中國問題上分歧微妙但明顯。最後的公報為調查新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源鋪了路，一些歐洲領導人雖公開稱他們不相信新冠病毒從中國武漢實驗室泄漏的理論，但同意支持調查。

當談到如何應對中國日益增長的經濟實力以及北京面對批評時被他們認為漫不經心這一更實質性的問題時，領導人在形成統一戰線上出現掙扎。 彭博社引述一位七國集團官員表示，歐洲人，尤其是意大利和德國認為，它們被美國人被推向做出反華言論，而這並不能準確反映他們與拜登的對話。

6月12日，英國康沃爾郡，樂施會成員戴上G7成員國領袖的面具，在海灘上表演，表達訴求。（Reuters）

一位美國官員堅稱其並未被淡化，儘管對草案的比較顯示，在提及中國方面仍有一些猶豫。

對於歐洲人來說，經濟利益是巨大的，他們愈來愈多地被夾在兩個超級大國之間，由於新冠病毒，中國經濟將比預期更早地超過其美國競爭對手。 這解釋為何他們對過度強烈地發出反華訊息的做法表現謹慎。

文章最後指出，北京方面也沒有被激怒。中國駐倫敦大使館在一份聲明中表示，「全球決策由少數國家説了算的日子已一去不復返了。」