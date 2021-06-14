G7峰會｜達成6項協議與共識　包括捐贈疫苗病毒溯源與應對中俄

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-14 15:11

七大工業界集團（G7）3日的峰會結束，多國發表聯合公報，公布會議成果。在這一次的會議上，美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本希望再次表明，經歷特朗普（Donald Trump）時期的倒退及疫情帶來挑戰下，國際要再次攜手合作。 以下是G7會議上，各國達成的協議與共識。

圖為6月13日，英國康沃爾，G7會議結束後，美國總統拜登出席記者會。（Reuters）

向全球供應10億劑疫苗

G7各國同意合共捐出10億劑的新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗，給予發展中國家應對疫情。其中5億劑來自美國，1億劑來自英國，疫苗將透過世衛的疫苗分配計劃COVAX，轉送至全球需要的地方。

要求再次展開溯源調查

G7敦促中國與世衛機構合作，對新冠病毒進行第二階段的調查。G7強調調查需保持透明，並要由專家主導，促請中國公開被指未有公開的數據，包括實驗室紀錄資料等。

圖為6月13日，英國康沃爾，G7會議結束後，英國首相約翰遜出席記者會。（Reuters）

應對中國挑戰

G7同時表示將共同合作，應對中國的「非市場經濟」行為，同時敦促中國尊重新疆及香港的人權。

G7公報中表示，各國要提倡G7的價值，包括要求中國尊重人權和基本自由，特別是新疆方面及中英聯合聲明保障的香港人權、自由和高度自治。

同時表示對東海與南海情勢的嚴重關切，強烈反對任何改變現狀並加劇緊張的單邊行動。

應對俄羅斯挑戰

G7要求俄羅斯對進行網絡攻擊，使用勒索軟件破壞境外設施的黑客，及就濫用虛擬貨幣，洗黑錢及其他網絡犯罪進行調查和追究責任。

G7同時敦促俄羅斯結束對獨立公民社會及媒體的系統性打擊，並要求俄羅斯調查並解釋在境內使用化學武器，毒害反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）的事件。

對跨國公司設立最低稅收

G7同時對跨國公司設立最低15%的稅收達成共識，以阻止企業利用某些國家避稅，從而確保公平。有關的建議在較早前的G7財長會議上達成共識，領導人峰會上再度獲得支持。

相關的建議會在7月舉行意大利舉行的二十國集團（G20）會議上討論。

圖為6月13日，在英國舉行的G7會議上，美國總統拜登與法國總統馬克龍的互動。（Reuters）

應對氣候變化

G7同時承諾將合作加強應對環境氣候危機。在公報上表示各國同意在2030 年前將全國的排放量減半、增加至2025年的環保預算、在2021年內停止國家財政對燃煤發電廠的預算，並在2030年前保護最少國內30%的陸地及海洋。

各國還同意增加資助，以每年1000億美元承諾幫助發展中國家減少碳排放和應對全球氣候變化，但活動人士表示，沒有兌現堅定的現金承諾。