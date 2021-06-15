印媒：印度或加入G7基建計劃「對抗中國」

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-15 02:09

《印度時報》6月14日以「印度可能加入G7基建推動來對抗中國」為題報道稱，印度13日暗示其可以考慮加入七國集團（G7）的所謂「重建更好世界」（Build Back Better World）計劃。

據《印度時報》6月14日報道，印度政府表示會研究這一提議。印度外交部官員哈里什説：「我可以證實，政府相關部門將在稍後合適階段研究該提議的細節。」

此外，哈里什還稱，「總理（莫迪）曾強調，民主國家應該證明，在（基建）項目實施領域，我們不僅可以在國內，還可以在其他國家交付成果。 總理提到了印度在鄰國、非洲國家和發展框架夥伴關係方面的經驗。」

在《印度時報》評論區，有人宣稱「非常歡迎」印度這一舉動。不過也有網友對此看衰，並表示「印度不應該成為G7的犧牲品，他們只是在利用印度。我們應該先加強自身，先和所有鄰國搞好關係……發展自身，這樣全世界就會來找我們要資源。按照G7的調子起舞沒有用。」

據此前報道，為抗衡中國影響力，從今年3月底開始，由美國、歐盟主導的西方國家就不斷提出各類版本的「一帶一路」替代方案。而此前有報道稱，作為G7核心成員國的美國、英國近年都面臨不斷飆升的國家債務水平。與此同時，拜登近期在國內雄心勃勃提出的2.3萬億美元基建計劃，在被迫「縮水」後還是快要談崩了。

中國外交部發言人趙立堅此前表示，生存權和發展權是最基本人權。當今世界的許多問題、衝突和危機的根源是發展的不充分、不平衡造成的。中方倡導並推進「一帶一路」合作的初心，是本着相互尊重、平等互利的原則，同沿線國家開展合作，幫助他們發展經濟，擺脱貧困，這恰恰是他們最需要的人權。