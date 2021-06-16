北約稱中國構成系統式挑戰　北京反駁：說三道四　雙重標準

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-16 00:01

北約（NATO）領導人在峰會聯合公報表示，中國對國際秩序以及和北約安全相關領域構成「系統式挑戰」（systemic challenges），中國外交部6月15日作出回應稱，北約呼籲成員國加大軍費開支，同時對中國正常國防和軍隊現代化建設説三道四，是典型雙重標準。

中國外交部發言人趙立堅6月15日在例行記者會上表示，世界上只有一個體系、一種秩序，就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，搞「小圈子」和集團政治注定不得人心，且不會得逞。

趙立堅稱，中國的國防GDP佔比約為1.3%，遠不及北約自己的「及格線」，中國人均軍費開支不及北約的五分之一。他稱，北約一方面呼籲其成員國加大軍費開支，另一方面對中國正常的國防和軍隊現代化建設説三道四，這是典型的雙重標準。

趙立堅又指，北約歷史上劣跡斑斑，「國際社會不會忘記北約未經聯合國批准對南斯拉夫進行長達78天的狂轟濫炸，美英等北約國家僅用一袋洗衣粉和擺拍視頻作為『證據』對伊拉克、敘利亞等主權國家發動的戰爭」，他稱，中國不對任何人形成「系統式挑戰」，將堅定捍衞自身主權、安全與發展利益。

此外還有記者詢問中方是否認為歐盟和美國在如何對待中國的問題上存在分歧，對此趙立堅表示，中方對歐盟的政策一直保持着連續性和穩定性，認為中歐是全面戰略合作夥伴，不是制度性對手。中方相信歐盟會不斷增強戰略自主，不會被別國錯誤的對華政策綁架。