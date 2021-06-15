北約峰會公告首稱中國構成系統性挑戰

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-06-15 09:19

北約峰會6月14日發布公報，首次稱中國對北約構成系統性挑戰，指責中國脅迫性政策、核武庫迅速擴大，以及軍事現代化不透明。中國駐歐盟使團發言人對北約公報涉華內容迅速做出回應。

綜合英國路透社與美國有線新聞網絡（CNN）等媒體報道，北約國家6月14日舉行峰會後，發布了主要針對中國和俄羅斯的公報，首次稱中國的行為對北約構成系統性挑戰。

北約公報對中國具體的表述是：「中國表現出來的野心和相應的強硬行為，給建立在規則基礎上的國際秩序，以及和北約同盟安全息息相關的領域構成了系統性的挑戰。」

公報稱：「中國日益增長的影響力和國際政策可能帶來挑戰，我們需要作為一個聯盟共同應對這些挑戰。」聲明還説，北約成員國將與中國接觸，以維護北約的安全利益。

公報稱，「中國正在迅速擴大其核武庫，擁有更多的彈頭和更多的先進運載系統，以建立一個核三位一體。中國在實施其軍事現代化和公開宣布的軍民融合戰略方面是不透明的。」

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指責中俄軍事合作

公報還稱，「中國還在與俄羅斯進行軍事合作，包括參加俄羅斯在歐洲-大西洋地區的演習。我們仍然對中國經常缺乏透明度和使用虛假訊息表示關切。 我們呼籲中國堅持其國際承諾，在國際體系中負責任地行事，包括在太空、網絡和海洋領域，以符合其作為大國的角色。」

公報稱，「北約在可能的情況下與中國保持建設性的對話。基於我們的利益，我們歡迎有機會與中國就與聯盟相關的領域以及氣候變化等共同挑戰進行接觸。就各自的政策和活動進行訊息交流是有價值的，以提高認識並討論潛在的分歧。」

「盟國敦促中國就其核能力和核理論有意義地參與對話、建立信任和透明措施。對等的透明度和理解將使北約和中國都受益。」

除了中國提出的挑戰，公報還強調了俄羅斯的威脅，稱「俄羅斯的侵略行為對歐洲-大西洋安全構成了威脅」。

「俄羅斯威脅歐洲安全」

公報指出，「我們面臨着多方面的威脅，來自自信和專制的大國的系統性競爭，以及來自所有戰略方向對我們國家和我們公民的日益增長的安全挑戰。俄羅斯的侵略行動構成了對歐洲-大西洋安全的威脅。」

「各種形式和表現的恐怖主義仍然是對我們所有人的持續威脅。國家和非國家行為者挑戰基於規則的國際秩序，並試圖破壞全球的民主。我們邊界以外的不穩定也在助長非正常移民和人口販運。」

公報還提到氣候變化問題，「氣候變化是影響聯盟安全的一個威脅倍增器。聯盟的最大責任是保護和捍衛我們的領土和人民免受攻擊，我們將應對影響歐洲-大西洋安全的所有威脅和挑戰」。

談及疫情時，公報稱，「我們在新冠疫情繼續考驗我們國家和我們的復原力的時候聚會。北約和盟國的軍隊支持平民對這一流行病的反應，同時確保我們的集體防禦和我們行動的有效性。我們還通過提供重要的醫療用品向一些合作伙伴提供了重要的援助。我們向所有在我們國家和世界各地與這一流行病作鬥爭的人表示敬意。」

中方：是冷戰思維延續

據中國駐歐盟使團網站6月15日消息，中國駐歐盟使團發言人就北約峰會公報涉華內容做出回應。

發言人指出，北約稱中國構成了所謂系統性挑戰，是對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

「我們會始終密切關注北約戰略調整，始終密切關注北約對華政策調整。我們不會對誰形成『系統性挑戰』，但如果誰要對我們進行『希統性挑戰』，我們不會無動於衷。」

發言人強調，中方奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，應把更多精力用在推進對話與合作的正道上。