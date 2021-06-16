新冠肺炎｜美國研究指出　最少5州份錄得首宗確診前或已出現感染

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-16 03:29

美國在2020年1月19日公布首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，至今超過3360萬人受感染。華府6月15日公布研究報告，指當地可能在2019年12月已經出現感染情況。

美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）在2020年1月2日至3月18日在全國多個州份的民眾取得超過2.4萬個血液樣本。當局在其中7個樣本，包括3個在1月7日於伊利諾伊州（Illinois）的樣本發現病毒抗體。另外4個樣本則來自麻省（Massachusetts）、密西西比州（Mississippi）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康辛州（Wisconsin）。

研究員指出，一個人感染病毒後，身體在大約兩周後才會出現抗體，因此這批出現抗體的志願者很大機會在抽取血液樣本前數周已經感染新型冠狀病毒。報告認為，病毒可能在原先被認為是最早流入當地的地方以外傳播。

有關數據亦支持美國疾病控制和預防中心（CDC）的研究，指當地在2020年1月19日當地錄得首宗確診個案前，可能已有病毒傳播的說法。負責今次研究的專家指，這次發現有助找出美國疫情的源頭。

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