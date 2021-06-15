新冠肺炎｜頭痛流鼻水成英國病人最常見病徵　或與印度變種有關

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-15 16:14

英媒6月14日報道，英國研究員表示，頭痛、喉嚨痛、流鼻水已成為英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人現時最常見的病徵，這變化看來與印度變種病毒株Delta（B.1.617.2）的個案增加有關。

英國國民保健署（NHS）指，新冠肺炎病人的典型病徵是發燒、咳嗽、以及喪失嗅覺或味覺。

英國新冠肺炎疫情：佐伊新冠肺炎病徵研究的研究團隊6月9日在YouTube發布影片，圖為影片截圖，顯示英國倫敦大學國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特在發言。（Zoe Covid Symptom Study YouTube頻道截圖）

英國廣播公司（BBC）14日報道，倫敦大學國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）領導佐伊新冠肺炎病徵研究（Zoe Covid Symptom study）。斯佩克特指，數千名病人在應用程式上記錄自己的病徵後，研究團隊發現NHS提及的典型病徵已變得較不常見。他說發燒仍然是頗為常見的病徵，但喪失嗅覺不再是首10位最常見的病徵之一。

斯佩克特稱，Delta的運作方式看來稍為不同。他說較年輕的人士感染Delta後，或會覺得自己較似患上重感冒，病人可能會覺得自己只是患上某種季節性流感，於是仍然去參加派對、或會將病毒再傳予6個人。