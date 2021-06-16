美歐峰會｜美國與歐盟同意在多項議題合作　包括中港及俄羅斯問題

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-16 03:47

美國和歐盟6月15日舉行峰會，白宮其後發表聯合聲明，指雙方同意在多個全球議題上合作，包括中、俄、抗疫和氣候變化等問題。

聯合聲明主要分為四大範疇，包括結束疫情，應對未來全球衛生挑戰、促進綠色增長、加強貿易投資及科技合作、建立一個更民主和平及安全的世界。

聲明提到，美歐繼續密切協調，以多方面模式包括合作、競爭及「制度對抗」（systemic rivalry）應對中國問題。美歐同意加強協調共同憂慮，當中提及香港人權及民主進程受損、新疆及西藏人櫂被侵犯、經濟脅迫及不實資訊等。

美國總統拜登6月15日訪問比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩（左）及歐洲理事會主席米歇爾（右）舉行峰會。（AP）

美歐同時對東海及南海局勢表達非常憂慮，並強烈反對任何單方面改變現狀及局勢升溫的情況，重申各方遵守聯合國海洋公約（UNCLOS）等國際法。另外美歐強調台海和平及穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題。同時亦有意就氣候變化、無核化及其他區內議題與中國建立具建設性的接觸。

至於在俄羅斯問題上，美歐計劃與俄羅斯建立高級別對話，同時譴責莫斯科危害烏克蘭及格魯吉亞的主權、領土完整及獨立。美國及歐盟會繼續支持歐盟東部夥伴的主權和推動政治改革，以及亞美尼亞及阿塞拜疆等南高加索地區（South Caucasus）的穩定等。