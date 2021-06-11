美歐峰會｜聲明草案列期限解決貿易爭端　德媒：美國駁回歐盟提議

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-11 08:37

路透社獲得的一份為6月14日開幕的美歐峰會草案，雙方有意永久解決雙邊貿易爭端。不過德國《法蘭克福匯報》報道，美國駁回了歐方准備好的閉幕聲明草案。

根據草案，美國前總統特朗普（Donald Trump）圍繞跨大西洋貿易爭端加徵的鋼產品關稅將於12月1日之前取消；7月11日前解決有關飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）之間長期的補貼爭議；美歐雙方均承諾放棄跨大西洋貿易衝突。

圖為2021年6月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩於布魯塞爾出席記者會。（AP）

根據《法蘭克福匯報》披露，歐盟的一廂情願可能落空。該報記者得到了歐盟理事會的內部文件，解決貿易爭端和氣候保護兩個方面，歐盟都捱了一記悶棍，美國將歐方事先準備好的雄心勃勃閉幕聲明文本直接駁回。

歐盟希望華盛頓盡快結束對歐洲鋼鋁產品施加懲罰性關稅的措施，並就二氧化碳最低價格做出限定。歐盟對於美國對以上兩點的拒絕態度感到非常「失望」。

報道提到，美國不願給出取消鋼鋁關稅的時間表，對讓世界貿易組織（World Trade Organization）介入解決糾紛事宜也持保留態度。歐盟原本計劃2021年12月前，透過世貿協調，給鋼鋁關稅畫上句點。