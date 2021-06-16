拜登提名多個外交要職人選　薩利機長榜上有名

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-16 05:40

美國總統拜登（Joe Biden）6月15日公布多個駐外機構人選，其中傳奇飛機師薩利機長（Chesley Sullenberger）獲提名為國際民航組織（ICAO）理事會的美國代表。有關任命仍要等待參議院的確認才正式生效。

薩利機長2009年把一架引擎失效的飛機，成功在紐約哈德遜河緊急降落，並避免有乘客喪生，因此他獲封為「哈德遜奇蹟」，從此聲名大噪。而拜登角逐2020年總統時，薩利機長曾經現身支持對方。

2009年10月1日，在「哈德遜奇蹟」後超過大半年，薩利機長（Chesley Sullenberger）再次重投工作。（Getty Images）

除了薩利機長，拜登亦宣布由摩根士丹利（Morgan Stanley）副董事長奈德斯（Thomas Nides）出任美國駐以色列大使。奈德斯曾經在奧巴馬（Barack Obama）時代擔任副國務卿。

摩根士丹利（Morgan Stanley）副董事長奈德斯（Thomas Nides）獲拜登提名為美國駐以色列大使，圖為奈德斯在2012年12月20日於參議院外交關係委員會上作供。（AP）

另外科羅拉多州（Colorado）前參議員兼前內政部長薩拉扎（Ken Salazar）則獲拜登選為美國駐墨西哥大使；而拜登擔任副總統時代，他的助理國家安全顧問史密夫（Julianne Smith）就獲提名為北約（NATO）理事會的常駐代表。