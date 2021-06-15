拜登揭露與英女王談話內容　包括談及習近平　遭英媒指觸犯大忌

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-15 18:21

美國總統拜登（Joe Biden）結束G7峰會，已經搭機前往布魯塞爾，準備出席北約峰會，然而在英國的最後一天，他與夫人吉爾（Jill Biden）受到英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）邀請，前往溫莎堡茶敘，後來拜登透露在與英女王會面時，曾問及中國國家主席習近平跟俄羅斯總統普京，遭英國媒體批評犯了大忌。

G7峰會一結束，拜登馬不停蹄搭乘直升機來到溫莎堡，這是他英國行的最後一站。這次溫莎堡茶敘，拜登跟女王長談45分鐘，究竟談了那些內容，拜登不避諱的跟媒體分享：「她想知道兩位領導人，關於我即將會見的普京先生，她也想知道習近平，我們聊了很久，她非常寬厚。」

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但拜登爆料跟女王的談話內容，被英國媒體批評犯了大忌，尤其女王作為英國君主，不能公開評論政治問題，倒是拜登一點都不在意：「我認為她不會覺得受到侮辱，她的容貌和慷慨，讓我想起我的母親。」

拜登成為女王會見的第13位美國在任總統，而回顧三天G7峰會的場邊花絮，就屬英國首相約翰遜的兒子最搶鏡。這位小男童擄獲各國第一夫人的歡心，他穿白衣藍短褲，頂着一頭蓬鬆金髮，根本是迷你版約翰遜，看他差點踉蹌跌倒的可愛模樣，大家笑開懷。上周四英美領袖夫人在沙灘漫步時，小約翰遜也跟著媽媽現身，是另類吸睛焦點。

而隨著G7峰會落幕，拜登搭機飛抵布魯塞爾，準備出席北約峰會，還要進行美俄峰會，跟俄羅斯總統普欽正式過招。

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