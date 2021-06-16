中國外交部回應G7與北約涉華公報　斥責是搞小圈子集團政治

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-16 10:02

中國外交部6月15日舉行例行記者會，發言人趙立堅就七國集團（G7）及北約峰會公報中的涉華內容作出回應。

在6月15日的中國外交部例行記者會上，趙立堅表示，中方注意到七國集團峰會聯合公報提及涉華議題，就涉港、涉疆、台灣、涉海等問題對中方蓄意污衊，干涉中國內政。

他稱，此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平、發展、合作、共贏的時代潮流，曝露出美國等少數國家人為製造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。中方對此強烈不滿、堅決反對。

趙立堅指出，涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

趙立堅強調，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流。一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。

他又指，當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於「小圈子」利益搞「集團政治」，不應以意識形態劃線打壓不同發展模式，更不應混淆是非、轉嫁責任。

對於北約峰會發表公報稱，中國對國際秩序以及和北約安全相關領域構成系統性挑戰，趙立堅指出，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。搞「小圈子」和集團政治，搞意識形態站隊，強迫別的國家在陣營之間選邊，違背和平、發展、合作的歷史潮流，注定不得人心，也不會得逞。

G7領導人6月13日在聯合公報中，就新疆人權問題指責中國，呼籲香港保持高度自治，並要求對中國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭問題進行全面徹查，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題和平解決。

北約峰會則在6月14日發布公報，首次稱中國對北約構成系統性挑戰，指責中國脅迫性政策、核武庫迅速擴大，以及軍事現代化不透明。