IKEA宜家家居法國分公司涉非法監視員工　法院判罰百萬歐元

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-16 11:52

瑞典連鎖家具家飾品零售商宜家家居（IKEA）法國分公司被指非法監視工會代表、員工和顧客，6月15日被凡爾賽的法院判處罰款和賠償110萬歐元。15名被告只有兩人脫罪，兩名前高層被定罪和判罰款。

案情指出，2009年至2012年，宜家家居法國分公司利用大規模的監視系統審查求職者和員工。公司被指曾檢視員工的銀行帳戶紀錄和利用假員工撰寫員工報告。工會代表稱，資料是用來針對工會的領袖以及於與顧客出現糾紛時加以利用。

連員工所駕駛的車輛都是公司的監視範圍。據指，公司曾利用未經授權的資料調查一名曾申領失業救濟金但駕駛保時捷（Porsche）的員工。公司還曾調查一名員工的刑事紀錄，研究員工如何可以於只有低薪的情況仍然能夠擁有寶馬（BMW）的汽車。

公司透過私家偵探和警察進行監視。法媒引述法院文件指，公司每年聘請私家偵探的開支高達60萬歐元。公司也會向警察付款取得文件。

圖為2021年6月15日，法國一間宜家家居分店。（Reuters）

宜家家居的前風險管理負責人帕里斯（Jean-Francois Paris）承認部門要為事件負責。他被裁定以欺詐手段取得個人資料，被判獲緩刑的18個月監禁和罰款1萬歐元。否認指示監視行動的前行政總裁巴約（Jean-Louis Baillot）同樣被定罪，被判獲緩刑的2年監禁和罰款5萬歐元。

事件最初於2012年由記者揭發。檢察官立案調查，公司後來解僱四名高層和修改內部政策。