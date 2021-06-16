美俄峰會︱拜登普京會談吹冷風　俄羅斯：沒信心達成任何協議

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-16 15:33

俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）6月16日即將在瑞士日內瓦會晤，俄羅斯外交部在社交網站分享一張俄美元首會晤房間的照片。克里姆林宮表示，會晤後雙方將各自召開新聞發布會，又稱對達成任何協議沒有信心。

在峰會前夕，普京接受美國電視台訪問（點擊大圖瀏覽）：

據俄羅斯衛星通訊社6月16日報道，普京和拜登將在日內瓦的拉格蘭奇別墅會晤，這是拜登就任美國總統後首次與普京會晤。

俄羅斯外交部6月15日在社交網站分享一張兩國元首會晤房間的照片，照片中有兩把椅子，背後立着俄羅斯和美國國旗，背景則是擺滿書籍的木製書架。並配文稱「一切準備就緒：俄羅斯總統普京和美國總統拜登明天將在這裏會晤。」

2021年6月15日，俄羅斯外交部在社交媒體上曬出俄美元首會晤房間的照片。（Twitter@МИД России）

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）6月15日向媒體介紹了會晤議題及相關安排，涉及議題包括戰略穩定、抗擊新冠肺炎疫情、打擊網絡犯罪等內容。兩國領導人還將討論雙方關係中一些未竟事宜，比如經濟合作、氣候變化以及北極等問題，雙方將在這些問題上尋找共同點。

烏沙科夫透露，會晤後雙方不會安排聯合發布會，而是各自召開新聞發布會。「我對達成任何協議沒有信心。我抱着務實、樂觀的態度看待此次峰會，但我的樂觀程度不高。」

美俄首腦會晤地點已封鎖（點擊大圖瀏覽）：

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月15日也向媒體表示，俄美領導人日內瓦會晤沒有任何簽署文件的計劃。

美國政府匿名官員也提前向傳媒透露會談細節，包括會談持續約5個小時，將不會有正式用餐時間，「這表明了會談氣氛的冷淡。」