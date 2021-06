美俄峰會︱普京時隔3年接受美媒專訪　話題廣泛從中俄關係到拜登

撰文: 左熙 最後更新日期: 2021-06-15 19:04

美俄首腦會晤在即,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)6月11日在克里姆林宮接受美國全國廣播公司(NBC)記者西蒙斯(Keir Simmons)專訪,這是他3年來首次接受美媒專訪。採訪涉及中俄關係、俄羅斯國內人權、黑客攻擊、是否干預美國大選、美俄關係現狀、普京接班人以及拜登等問題。 此次採訪於6月14日在NBC播出,也隨即引發國際廣泛關注,成為輿論焦點。本文整理克里姆林宮發布的採訪稿中的關鍵信息。

向德黑蘭提供衛星技術助推伊朗核計劃?

這次內容廣泛的採訪開始於普京斷然否認《華盛頓郵報》的一篇報道,該報道稱俄羅斯正準備向伊朗提供一個先進的衛星系統,使德黑蘭能夠追蹤軍事目標,包括在伊拉克的剩餘美軍。

普京表示這是假新聞,純屬無稽之談,與垃圾無異。普京稱,俄羅斯與伊朗確實有軍事和技術合作,但僅限於既定的框架下,甚至在常規武器領域都沒有任何形式的真正合作。對於有人編造的現代太空技術合作,普京稱只能把它當作小説看待。

對於主持人「是否同意向伊朗提供衛星技術」的追問,普京強調,俄羅斯不排除在太空領域與世界上許多國家進行合作,但俄方立場一直很明確,即絕對反對太空軍事化。所以與伊朗的上述合作也不會存在。

普京接受NBC採訪就中美俄關係發表看法,還提及新疆問題:

北約是冷戰的遺物

關於正在布魯塞爾進行的北約(NATO)峰會,普京強調,他在許多場合都説過,北約是冷戰遺物。它誕生於冷戰時期,但不知為何現在仍然存在。

「北約是冷戰殘餘。不是很清楚,現在還留着這一冷戰時期的產物做什麼。曾幾何時,人們談論過這個組織的轉型,但現在這一點被遺忘了,」普京説。

在回答有關俄軍演引發北約關切的問題時,普京表示,北約不斷東擴,並在與俄邊界毗鄰地區部署軍事基礎設施。而俄羅斯從未採取侵略式的舉動,未對美國和歐洲構成威脅。

普京強調,「實在不清楚你們基於什麼理由認為俄方行為具有侵略性,也不理解北約為什麼關注俄軍方的定期軍演」。

普京還指出,北約宣布把網絡空間視為戰場,甚至準備在此領域搞軍演。俄方對此十分擔憂。與不願把太空軍事化類似,俄方也不想把網絡空間軍事化。網絡空間是高度敏感的領域。

他稱,如今許多人類活動和國家職能的行使都與數碼技術有關,干擾這些進程會造成嚴重損害,俄方已經多次提出願意同包括美國在內的國際夥伴就網絡安全開展合作,但是遭到了美國的拒絕。俄方期待能與美方共同推動構建促進網絡空間安全的進程。

2021年6月13日,拜登走出空軍一號,準備參加在比利時布魯塞爾舉行的北約峰會。(AP)

「俄美關係惡化到近年最低點」

在被問及美國總統拜登(Joe Biden)邀請舉行會晤但卻未提任何前提條件,是否感動驚訝時,普京直言,俄美關係已經惡化到近年來的最低點。

普京同時指出,也有一些問題需要進行一定程度的比較,確定雙方的立場,以便能夠以符合雙方利益的高效方式處理涉及共同利益的問題。比如拜登支持延長《削減戰略武器條約》(START treaty),這完全符合雙方利益,所以這個提議是可以預期的。

至於會晤後是否同意立即開始更多軍備控制談判,普京表示,俄方為這次合作做好了準備,拋去分歧,俄方知道美方的當務之急是什麼,總體來説,這一進程需要俄羅斯外交部、國防部、五角大樓和美國國務院從專業層面推進。

普京進一步指出,俄方已經聽到美方希望在專家層面重啓談判的信號,俄方也將看看在會晤後是否為此創造了條件。

中俄關係處在歷史最高水平

關於中國問題的提問,普京表示,俄羅斯不認為中國是威脅,中國不會像美國那樣宣布俄羅斯為敵人,「近年來,我們與中國建立了兩國歷史上從未達到過的戰略夥伴關係,在所有方面高度信任與合作:在政治上、在經濟上、在技術領域、在軍事技術合作方面。我們不認為中國對於我們是威脅,是一個友好的國家,不像美國那樣宣布我們為敵人。」

談及新疆問題,普京指出「自己在訪問中國期間曾有機會與維吾爾族代表會面,親耳聽到民眾普遍歡迎中國政府的民族政策,肯定中國政府在經濟和文化等領域為生活在新疆地區的人們做了很多實事。」

而對於在削減進攻性核武器談判中把中國立場的責任轉嫁給俄羅斯,普京直言「簡直可笑」。

「中國拒絕談判削減進攻性核武器,他們的論點簡單明瞭,無論是彈頭數量還是運載工具數量,美國和俄羅斯都遙遙領先中國,而中國人也問得很對:『如果我們的已經比你們的少了,我們還要削減什麼?我們擁有的更少。或者你們想凍結我們的核威懾水平?我們為什麼應當凍結呢?』這些都是有爭議的問題,需要仔細考慮。但是把中國立場的責任推給我們,這簡直可笑。」

是否認同拜登所説的可預測性和穩定性?

普京認為,拜登所説的可預測性和穩定性是國際事務中最重要的價值。而對於拜登稱其造成了很多不穩定和不可預測性的説法,普京表示,近年來美俄之間確實沒看到過可預測性和穩定性。

如果俄羅斯製造不穩定和不可預測性,普京反問,美國2011年干預利比亞危機、駐軍阿富汗又撤軍、插手中東局勢,可預測性和穩定性又從何談起?普京認為,如果不知道接下來會發生什麼,那為什麼要改變現狀?他以敘利亞局勢為例,表示過多幹預只會使其成為第二個利比亞或阿富汗。

普京指出,尋找各方都能接受的折衷解決辦法,才是穩定性的實現方式。

拜登和特朗普有何不同?

與此同時,普京稱讚美國前總統特朗普(Donald Trump)是「一個非凡的人,才華橫溢的人」, 並稱拜登「完全不同」。

「他(特朗普)是一個多姿多彩的人。你可能喜歡他,也可能不喜歡他。而且,他不是來自美國當權派,他以前沒有參與過重要的政治活動,有人喜歡,有人不喜歡,但這是事實。」

當被問及對拜登的看法時,普京稱他很專業,並表示可以與拜登合作。「他的一生幾乎都是在政界度過的,」普京説。

「那是一種不同的人,我非常希望是的,有一些優點,一些缺點,但不會有任何基於衝動的行動,代表現任美國總統。」

俄羅斯是否干預選舉、存在黑客攻擊?

普京表示,美俄關係是被美國國內激烈的政治紛爭犧牲的。他指責美國對俄羅斯的各種「干預」指控毫無根據。

「我們受到了(美國)各種各樣的指控:干預選舉、網絡攻擊等等,」普京説。「但他們沒有一次拿出證據,只是毫無根據的指控。」

「我們還沒有被指控挑起『黑人的命也是命(BLM)』運動,我感到很驚訝,這本來是一個很好的攻擊手段,」普京諷刺地説道。他不忘補充:「我們沒做這些事。」

主持人還提到,俄羅斯政府將俄境內媒體Meduza和 VTimes列入「外國代理人」。

對此,普京也以美國的《外國代理人登記法》、國會山騷亂為例一一反擊,並直言:「我們有句諺語:長得醜,就別向鏡子發火(Don't be mad at the mirror if you are ugly)。」

「如果有人指責我們,我會説,為什麼不看看你自己?你們會在鏡子裏看到自己的影子,而不是我們。」普京説。

否認下令「暗殺」納瓦利尼

對於是否下令「暗殺」俄反對派領袖納瓦利尼(Alexei Navalny,又譯納瓦爾尼)的提問,普京回答:「我們沒有暗殺任何人的習慣。」

他以美國國會山騷亂為例,反問主持人:「那個走進國會大廈被警察開槍打死的女人是你們下令『暗殺』的嗎?你知道有450個人在進入國會大廈後被逮捕嗎?他們不是去偷筆記本電腦的,他們帶來了政治訴求……這難道不是對持有政治觀點的人的迫害嗎?」

「總統先生,你是『殺手』嗎?」

關於這個問題,普京回答道:「在我的任期內,我已經習慣了來自各種角度、各種領域、以各種藉口和理由、不同口徑和力度的攻擊,這一點都不讓我感到驚訝。」

是否擔心無人接班?

被問及有關接班人的問題時,普京表示,他把自己的整個命運和國家命運聯繫在一起,在他的生命中沒有比加強俄羅斯更有意義的目標。

他指出,如果有任何人準備好為國家奉獻自己的一生,或者僅僅幾年,不論他對自己的個人態度如何,他都會盡一切努力確保這些人得到支持。

普京表示,總有一天,在某個時刻,他都會被取代,如同自然規律。但他相信俄羅斯經濟、國家地位和政治制度的根本支柱將使俄羅斯堅定地站在自己的腳下,自信地展望未來。