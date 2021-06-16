中澳關係｜民調：澳洲人認為經濟過於依賴中國　支持對華強硬路線

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-16 16:54

澳洲悉尼科技大學（University of Technology Sydney）澳洲中國關係研究院6月16日公布一項有關公眾對澳中關係態度的調查。結果顯示，澳洲受訪者認為澳洲於經濟方面於依賴中國，並支持政府對北京所採取的更強硬政策路線。

接受調查的澳洲人認同過去與中國的密切往來使得澳洲經濟繁榮，但80%的受訪者表示，澳洲經濟方面已經變得過於依賴中國。

近四分之三（72%）的受訪者表示，澳洲政府公開呼籲調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的起源是正確的，近三分之二（63%）的受訪者認為，澳洲政府應該於應對中國的政策採取更加強硬的立場。大多數人（65%）受訪者認為，中國於澳洲周邊地區的影響力比美國更大。

調查發現，澳洲人對中國於澳農業和房地產市場的投資持負面態度。81%的受訪者表示，澳大學於經濟方面過於依賴來自中國的留學生。三分之二的受訪者表示，自新冠肺炎疫情大流行以來，他們對中國的看法變得更加負面。

本次調查的作者柯林森（Elena Collinson）和伯克（Paul Burke）寫道：「中國的經濟脅迫已經開始產生影響，堪培拉對北京的抵制達到新高度。」調查2021年3月和4月進行，訪問澳洲2,000名成年人。

不過調查也發現，74%的澳洲人認為中國遊客為澳洲提供重要的經濟利益。63%的受訪者認為，澳洲應繼續努力，成為對中國遊客有吸引力的旅遊目的地。