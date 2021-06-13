澳洲憂慮潛艇被監控　準備終止一項與中國合作的海洋科研計劃

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-13 06:15

澳洲傳媒6月13日報道，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）即將終止與位於中國青島的「海洋科學與技術試點國家實驗室」合作的海洋温度研究計劃，以防止澳洲潛艇的行蹤被中國軍方監控，

《澳洲人報》（The Australian）13日報道，位於塔斯曼尼亞省（Tasmania）首府荷巴特（Hobart）的CSIRO旗下「南半球海洋研究中心」（Southern Hemisphere Oceans Research，CSHOR）於10日通知青島「海洋科學與技術試點國家實驗室」即將終止合作的消息。

該中心的員工於11日收到通知，指青島「海洋科學與技術國家實驗室」為期5年的合作研究計劃，於2022年6月期滿後將不再延續。

報道指澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）在兩周前要求當地各個研究單位檢討與外國科學家合作進行的海洋温度數據模型（ocean temperature modelling）研究計劃。

ASIO警告，相關研究掌握的數據，可能會被外國利用並損害澳洲利益。而澳中合作的研究計劃所蒐集的數據，可能被中國軍方用來追蹤澳洲的潛水艇。

報道提到「南半球海洋研究中心」主任蔡文炬，同時任職於青島「海洋科學與技術試點國家實驗室」。多間中國媒體及北京大學海洋研究院2015年出版的《國內外海洋熱點》第2期曾指出，蔡文炬是中國「千人計劃」科學家及「鰲山人才」計劃的專家。

報道稱，青島「海洋科學與技術試點國家實驗室」是中國進行「透明海洋」戰略的研究計劃之一，亦即是利用衞星科技偵測水深500公尺以內的潛艇行蹤。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的資料指，青島「海洋科學與技術國家實驗室」和同樣位於當地的解放軍海軍潛艇學院有緊切的合作關係。而中國國家主席習近平曾提出「軍民融合」戰略，因此該實驗室有義務將所掌握的數據提供給中國軍方。