約翰遜妻子西蒙茲G7峰會盡顯時尚魅力　成租賃時裝界非正式代言人

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-16 20:00

英國時尚雜誌《Tatler》6月14日發文稱，作為上周末G7峰會主辦地英國康沃爾卡比斯灣（Carbis Bay）場合中的最年輕的妻子，英國首相約翰遜（Boris Johnson）夫人西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）的衣着已經證明，她成為了時尚租賃領域非正式的代言人。

文章稱，西蒙茲的時尚品味一直受到廣泛讚譽，如今她已成為非正式的租賃時裝界「畫報女郎」，亦即租賃時尚的非正式代言人。西蒙茲在最近的G7峰會和自己的小型婚禮上展示了多套租賃衣服，盡顯魅力。

她5月29日在婚禮上選擇了希臘設計師科斯塔雷洛斯（Christos Costarellos）在「我的衣櫥（My Wardrobe）」總部設計的一件象牙薄紗絲綢連身裙。

文章又指，上周末在卡比斯灣的G7場合告訴我們，對於西蒙茲來説，租賃時尚已成為日常。她選擇了大量色彩鮮豔的服裝。

點擊看看西蒙茲是如何精通外交衣着：

+ 9 + 9 + 9

從「Alice Early」芥末針織連身裙（從「我的衣櫥」總部租賃，每天只需8英鎊），到「Hurr Collective」公司1,400英鎊的紫紅色Roksanda連身裙（與美國第一夫人吉爾（Jill Biden）和劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）當天早些時候的粉色連身裙相呼應），再到從「Damselfly London」租來的花裙，參加最後一天的燒烤聚會。

文章指出，西蒙茲對租賃時尚的喜好遠遠不止於此，作為一名環保倡導者，她有意識地選擇租用而不是購買新衣服來穿。此外，鑑於氣候變化是此次峰會的一個重要議題，她顯然是重申自己的個人觀點，並對約翰遜表示支持。