G7峰會｜約翰遜小兒子「Hold住」全場　多國首腦夫人笑逐顏開

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-14 22:50

一連3天的七國集團峰會6月13日結束，主角除了東道主英國首相約翰遜（Boris Johnson）及美國總統拜登（Joe Biden），就要數約翰遜僅13個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred Johnson）了。

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）6月10日發布一張照片已引起網民注意。約翰遜夫人西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）與她同遊海灘，西蒙茲懷抱中小兒子，成為媒體記者鏡頭追逐的對象。

It was wonderful to spend some time with Carrie Johnson and her son, Wilfred, today. The special relationship continues. pic.twitter.com/V4DmbJOwXI — Jill Biden (@FLOTUS) June 10, 2021

英國首相府或許已知外界對威爾弗雷德相當感興趣？它向媒體發布一批照片，雖然同樣不見他的面容，但已足夠令不少網民大呼可愛。

英國多個媒體13日報道由唐寧街10號首相府的一系列照片，它們都是由攝影師道森（Simon Dawson）操刀。

道森從威爾弗雷德後方拍照，拍下正在蹣跚學步他，看來很開心地走向母親西蒙茲。與此同時，菅義偉的夫人菅真理子、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫人布麗吉特（Brigitte Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）夫人吉爾（Jill Biden）等看到這個情境無不莞爾，或是露出慈愛的笑容。

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成為全場焦點的威爾弗雷德頂着一頭金髮，身穿白色襯衣與藍色短褲，配上一雙小小的黑色鞋子。小小幼兒的出現，紓緩國際會議的緊張氣氛。難怪一眾與會國領袖及夫人等於6月12日傍晚在卡比斯灣（Carbis Bay）出席燒烤活動時，視線中不時飄落在威爾弗雷德身上。

現年33歲的西蒙茲，是約翰遜第三位妻子。他們5月29日結婚。英國首相發言人表示，他們2022年夏天將再次與家人和朋友舉行慶祝儀式。他們的兒子去年4月29日出生。