美媒：美軍擬在太平洋建永久海軍部隊　矛頭指向中國

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-17 06:35

美中關係持續緊張，美國傳媒6月15日報道，國防部五角大樓被指考慮參照冷戰時期的做法，在太平洋地區建立一支「海軍特遣部隊」，將矛頭直接對準中國。

美國政治新聞網站Politico15日引述消息人士報道，國防部正考慮在太平洋地區設立一支永久海軍作戰部隊的可能，是根據總統拜登（Joe Biden）的命令創建的中國工作組的成果。

該工作組日前向國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提出建議，消息人士亦提到：「我們正在考慮針對印太地區的一些建議，以便更好地協調我們的行動……五角大樓負責人表示，現在是時候工作了，還有很多細節需要進行最後的研究。」

一名國防部官員回應有關消息表示，目前這些針對中國的計劃都仍未有最終計劃，稱為了更好地同步和協調部門間的行動，當局正考慮有關在印太地區的一些提議，強調很多細節問題需要解決。

消息人士透露，這支海軍特遣隊將仿照北約（NATO）在冷戰時代在歐洲建立的「大西洋常備海軍部隊」，當時該部隊是一支快速應變部隊，可以迅速對各種危機作出反應，其艦船大部分時間都在有關地區周邊航行，參加預定的演習並訪問各個港口。

報道提到，根據「中國特別工作小組」的工作，奧斯汀下令聯合多個部門的力量，更好地應對中國作為美國「首要挑戰」所構成的安全挑戰，不過有關細節則被保密。